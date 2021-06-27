اعتقال (ثلاثة )دواعش في ايمن الموصل

2021/06/27 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت القوات الامنية ثلاثة من عناصر داعش في أيمن الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" القوات الامنية اعتقلت الدواعش خلال معلومات افادت عن تواجدهم في منطقة المكاوي بايمن الموصل".واضاف ان" القوات الامنية اقتادت المتهمين الى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي."/انتهى

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