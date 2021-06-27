مصدر لـ(واخ): الكتل السياسية تتفق على عقد جلسات البرلمان لثلاثة ايام متتالية

2021/06/27 | 22:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف مصدر مطلع اليوم الاحد ، ان هيأة رئاسة مجلس النواب اجتمعت اليوم برؤساء الكتل السياسية لمناقشة جلسات البرلمان وحضور النواب وعدم اكتمال النصاب “.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “خبر برس” (واخ) ، ان هيأة رئاسة مجلس النواب اجتمعت برؤساء الكتل السياسية للاتفاق على الية انعقاد الجلسات البرلمانية ، موضحا ان” الاجتماع انتهى بالاتفاق على عقد الجلسات لايام ” الثلاثاء والاربعاء والخميس “.

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