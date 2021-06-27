2021/06/27 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت محافظة واسط، اليوم الاحد، تقليص ساعات الدوام الرسمي في المحافظة.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ، محمد جميل المياحي، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، فان “نظرا لارتفاع درجات الحرارة تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



واسط تقلص ساعات الدوام الرسمي لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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