النفط: كلفة استيراد البنزين المحسن أعلى من سعر بيعه للمواطنين

2021/06/27 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، عدم وجود أية أزمة في توفير البنزين المحسن، وفيما أشارت إلى عدم وجود نية لرفع سعره، أكدت أن كلفة استيراده أعلى من سعر بيعه للمواطنين.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس للوكالة الرسمية، إن “البنزين المحسن متوفر، ولكن هناك إشاعة تم إطلاقها بأنه سوف يتم رفع سعر وقود البنزين المحسن، ما أدى إلى توجه الناس للتزود بالوقود بكميات كبيرة”، مؤكداً “عدم وجود أزمة بالبنزين المحسن، وأن الوزارة مستمرة بتزويد المحطات”.

وأضاف، أن “الوزارة ليس لديها أي نية في الوقت الحاضر بزيادة سعر البنزين بنوعيه والمحسن مدعوم حيث إن كلفته أكثر من قيمته التي يباع بها الى المواطن”.

وفيما يخص عمل المحطات، أوضح أن “جميع محطاتنا نظامية وتحت السيطرة ووفق المواصفات والنظم المعمولة بها في دول العالم”، موضحا أن “أي محطة تشهد إخلالا بالضوابط تغلق مباشرة، لحين اكمال متطلبات شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية العراقية”.

وعن كمية النفط التي تصدر الى الاردن، وآلية بيعه، أشار إلى أن “العراق مستمر بتزويد الأردن بعشرة آلاف برميل في اليوم، وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين”، مبيناً أن “النفط يباع للاردن وفق الاسعار العالمية، ناقص كلف النقل بين العراق والاردن”.

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