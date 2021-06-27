واسط تقلص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/27 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واعوجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقال المياحي في وثيقة صادرة عن مكتبه تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)، على نسخة منها، انه "نظرا لارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية واستنادا للصلاحيات المخولة الينا تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي في عموم دوائر المحافظة لغاية الساعة الواحدة ظهرا ابتداءً من 28/6/2021، ولغاية 2/8/2021 لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ما جاء باعلاه".

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