محافظة عراقية تقرر الاغلاق التام لـ7 ايام بسبب موجة كورونا الثالثة (وثيقة)

2021/06/27 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت خلية الازمة في محافظة ذي قار، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي وغلق المطاعم والمقاهي والمولات والاسواق التجارية ومنع التجمعات الرسمية والاجتماعية، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم بسبب دخول المحافظة بالموجة الثالثة من كورونا.

جاء ذلك في وثيقة حصل NRTعلى نسخة منها اليوم، (27 حزيران 2021)، وفيما يلي نصها:-

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 4468 إصابة جديدة، مقابل تماثل 4266 حالة للشفاء، و30 حالة وفاة جديدة ب‍كورونا في عموم البلاد"، مشيرة إلى "تلقي 13066 شخصا للقاح كورونا خلال يوم واحد".

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