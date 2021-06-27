2021/06/27 | 22:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الازمة في ذي قار، اليوم الاحد، دخول المحافظة بشكل رسمي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وذكرت الخلية في بيان انه تم “تعطيل الدوام الرسمي على مدار سبعة ايام بدءًا من يوم غد الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال”.واضاف “غلق جميع المطاعم والمقاهي والمولات والاسواق غلقًا تامًا مع الابقاء على خدمة التوصيل”.وتابع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. ذي قار تدخل الموجة الثالثة من كورونا وتتخد عدة اجراءات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. ذي قار تدخل الموجة الثالثة من كورونا وتتخد عدة اجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).