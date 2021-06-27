ذي قار تعلن حظر التجوال لمدة اسبوع بسبب تفشي الوباء بموجته الثالثة

2021/06/27 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ذي قار، اليوم الاحد،

تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة مع حظر

للتجوال لمدة أسبوع بدءًا من يوم غد

الاثنين بسبب تفشي فيروس كورونا بموجته

الثالثة.

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