موظفو توزيع كهرباء ميسان

2021/06/27 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم موظفو فرع توزيع كهرباء ميسان وقفة

احتجاجية ، استنكارية ، الأحد، أمام

مركز صيانة وجباية العمارة الثالث في

مدينة العمارة ، ضد الاعتداءات

المتكررة عليهم من قبل المنفلتين .





وطالب المحتجون " الحكومة

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