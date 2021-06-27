وكالة نون تنشر البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي ( العراق، الأردن، مصر )

2021/06/27 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية

التعاون الثلاثي ( العراق، الأردن، مصر )

بغداد 27/6/2021

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في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة

التي تجمع جمهورية العراق والمملكة

الأردنية الهاشمية وجمهورية م

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