أكسفورد وأسترازينيكا تباشران اختبار لقاح ضد الفيروس المتحور

2021/06/27 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة أكسفورد، الأحد، أنها بدأت بحقن متطوعين بلقاح تم تطويره بالتعاون مع أسترازينيكا ضد المتحور "بيتا" الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، في إطار تجارب سريرية لقياس فعاليته.

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