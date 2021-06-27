بعد ارتفاع درجات الحرارة.. واسط تقلص الدوام الرسمي

2021/06/27 | 23:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط، الاحد، تقليص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (27 حزيران 2021)، فإنه "تقرر تقليص الدوام الرسمي إلى الساعة الواحدة ظهراً ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى يوم (2 أب 2021)، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

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