الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن إعادة فرض حظر التجوال

2021/06/27 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود نية من قبل وزارة الصحة للعودة إلى الحظر الشامل حتى بعد دخول الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق.وقالت عضو اللجنة اكتفاء الحسناوي لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد شهدت إقبالاً جيداً على أخذ لقاحات كورونا من قبل المواطنين "مشيرة إلى أنه "لا يوجد حظر في الوقت الحالي".وأضافت، أنه "في حال تمت العودة إلى الحظر الشامل فلن تكون هنالك استثناءات للملقحين كون هذا الأمر يصعب تطبيقه في العراق بسبب صعوبة التمييز بين الملقحين وغيرهم".

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