اندلاع حريق كبير في سوق بعقوبة

2021/06/27 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

التهم حريق كبير ٥ ، اليوم الاحد، محال لبيع الملابس والهدايا وسط سوق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مصدر امني، ان " فرق الإطفاء اخمدت الحريق، ومنعت انتقاله الى بقية المحال المجاورة".

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