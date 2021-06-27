فرق الدفاع المدني تخمد حريقا بمعمل للالبان في ايسر الموصل

2021/06/27 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا /خمدت فرق الدفاع المدني حريق نشب في معمل البان الوطنية جراء التماس كهربائي سبب باصابة عاملين اثنين داخل المعمل.وقال النقيب في الدفاع المدني عمر جمال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / أن"فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بعد ان طال المعمل بالكامل وتم نقل العاملين اللذين اصيبا بحروق طفيفة الى مستشفى قريب من مكان الحادث "./انتهى

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