2021/06/27 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعطل الدوام لمدة أسبوع وتحدد ساعات حظر التجوال first appeared on النور نيوز.

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