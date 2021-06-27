التربية تعلن النتائج النهائية لامتحانات (الخارجي – محو الأمية) في محافظة البصرة

2021/06/27 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية تعلن النتائج النهائية لتربية البصرة لطلبة (الخارجي ، محو الامية) / السادس الابتدائي / للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ / الدور الأول.للاطلاع على النتائج الدخول إلى الرابط https://drive.google.com/drive/folders/1lEYn6BA3UT5GvAYzJV-CFxfb5GVeLP_-

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