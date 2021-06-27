2021/06/27 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، مشرق عباس، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تعليق نسب له على مقال مزعوم للسفير الأمريكي السابق في بغداد دوغلاس سيليمان.وأكد عباس، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “زور هذا التعليق وفبرك وأنه ينتمي إلى حملة التضليل والتسقيط الممنهجة التي تنفذها أطراف موتورة ومشغولة في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي يوضح بشأن تعليق له على مقال السفير الأمريكي first appeared on النور نيوز.

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