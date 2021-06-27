سائرون تستجيب سريعا لدعوة الصدر عبر NRT بشأن اقالة وزير الكهرباء

2021/06/27 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب عن كتلة سائرون، أمجد العقابي، الاحد، ان إقالة وزير الكهرباء مؤكدة بعد طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بذلك، مبينا ان موقف الوزير حرج ولا يحسد عليه.

وقال العقابي، في تصريح لـNRT اليوم، (27 حزيران 2021)، ان "موقف وزير الكهرباء لا يحسد عليه ومحرج بعد مطالبة الصدر باقالته"، مشيرا إلى ان اقالته مؤكدة وستتم خلال الايام المقبلة".

وأوضح، ان "تغريدة الصدر ذكرت جميع الاسباب التي ادت إلى انخفاض تجهيز الطاقة، من تفجير الابراج وعدم وضع الحماية لها والتهاون في حمايتها التي هي مسؤولية القوات الامنية، حيث انها تتعرض يوميا للتفجير من قبل الارهابيين".

وأضاف، "كما تطرق الصدر في تغريدته إلى عدم دفع المواطنين الجباية"، مبينا ان "ما تجنيه وزارة الكهرباء من الجباية 13% فقط، والـ87% هو هدر للمال العام، وان الوزارة لم تضع خطة حقيقية لجمع المبالغ فلا يوجد عقل اقتصادي لهذه القضية".

وتابع، ان "هناك مشاكل كثيرة في شبكات التوزيع، وقدمنا مقترحات تخدم واقع الكهرباء إلى الوزارة، الا انها لا تستجيب، ومن أبرز المقترحات استبدال شبكات التوزيع الهوائية المتهالكة بشبكات ارضية مع ربط عداد الدفع المسبق، حيث لها مميزات وفوائد كبيرة جدا، وتمت مناقشتها مع وزير الكهرباء كما تمت مناقشتها مع اللجنة المالية، وتضمنت في الموازنة، الا ان وزارة الكهرباء لا تعير اي اهتمام لهذه الفقرة".

A.A

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