2021/06/27 | 23:30 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/27 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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