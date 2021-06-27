قصف صاروخي يستهدف أبراج الكهرباء في صلاح الدين

2021/06/27 | 23:31 - المصدر: وكالة ناس

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صلاح الدين _اعلام وزارة الكهرباءالاحد ٢٧ حزيران ٢٠٢١

استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لأنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء بصواريخ الكاتيوشا يتسبب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية(البويلر).

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