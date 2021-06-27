استهداف محطة كهربائية في سامراء بالصواريخ

2021/06/27 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلن المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء، عن استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لأنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء.

وقال بيان مقتضب للوزارة، ان "الاستهدداف تم بصواريخ الكاتيوشا، حيث تسبب القضب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية (البويلر).

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