القبض على 14 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة ومصادرة اسلحة متنوعة وضبط مواد مخدرة في البصرة

2021/06/27 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوات امنية مشتركة القبض على ١٤ مطلوبا للقضاء وفق مذكرات قضائية مختلفة ثلاثة منهم بتجارة المواد المخدرة ومصادرة اسلحة في البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان انطلقت اليوم عمليات الدهم والتفتيش والبحث عن المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة وتمكنت قوة من اللواء ٣٦ الآلي واللواء المغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وقوة مرتبة من مقر القيادة بالإضافة إلى مديريات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة من القبض على ١٤ مطلوبا للقضاء وفق مذكرات قضائية مختلفة ثلاثة منهم تجارة المواد المخدرة .واضاف " كما تمكنت القوة من مصادرة 23بندقية آلية كلاشنكوف وسلاح BKC متوسط وقاذفة RBG7 وبندقية جي سي ايراني بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة وكميات أخرى من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وعلى محورين " الاول العمليات شمل مناطق قضاء المدينة والهوير وكذلك مناطق الشافي وكرمة علي والتي تعتبر ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة .وتابع " ان المحور الثاني شمل مناطق قضاءي الفاو وأبو الخصيب وناحية السيبة ، وام الرصاص والتي تعتبر ضمن القاطع الجنوبي الغربي لمحافظة البصرة./انتهى

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