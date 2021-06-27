الاعلام الامني: ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والاعتدة في الانبار وغرب نينوى

2021/06/27 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والاعتدة في الانبار وغرب نينوى.وذكر بيان للخلية انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، قسمي الاستخبارات العسكرية في قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى ، اكدت وجود كميات كبيرة من المتفجرات والاعتدة في قضاء راوه بالانبار وقضاء تلعفر وناحية تل عبطة غربي نينوى .واضاف تحركت على اثرها مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ( الانبار ) والفرقة ١٥ (غرب نينوى) وبالتعاون مع القوات البرية ممثله بالالوية ٨ و٣٩و٢١ نحو الاماكن المحددة لها وتمكنت من ضبط ، ٤٥٠ سبحة تفجير و ١٣٥ قداحة تفجير و١٧٥ عتاد bkc و ٤٠ مسطرة تفجير و ٢١ صاعق تفجير و ١٢ مفتاح تسليك و ١١صاروخ قاذفة و ١٠ صواريخ جهنم و ١٠ كغم c4 و ٦ عبوات محلية و ٥ قنابر هاون و ٢ فتيل تفجير بالاضافة الى مقذوف ١٥٥ ملم ، في حين قامت المفارز الهندسية المرافقة للقوة بتفجير المواد تحت السيطرة ضمن قواطع عملياتها./انتهى9

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