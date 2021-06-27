قصف صاروخي يستهدف محطة حرارية في سامراء

2021/06/27 | 23:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن تعرض محطة صلاح الدين الحرارية لقصف صاروخي في سامراء.

وقال اعلام وزارة الكهرباء في بيان، "استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لانتاج الطاقة الكهربائية في سامراء بصواريخ الكاتيوشا يتسبب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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