2021/06/27 | 23:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطة الكهرباء التي قُصفت بصواريخ "الكاتيوشا" قبل دقائق.. افتتحها الكاظمي قبل أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/27 | 23:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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