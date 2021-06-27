الكهرباء: استهداف محطة صلاح الدين الحرارية بصواريخ كاتيوشا

2021/06/27 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، استهداف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا.وذكر اعلام الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء تعرض لاستهداف وقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

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