العراق: استهداف محطات الطاقة الكهربائية بصواريخ الكاتيوشا

2021/06/27 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لأنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء بصواريخ الكاتيوشا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (27 حزيران 2021): "استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لانتاج الطاقة الكهربائية في سامراء بصواريخ الكاتيوشا"، مشيرة إلى ان الاستهداف "تسبب باضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح لـNRT اليوم الاحد، انه "خلال اسبوع تقريبا تعرضت الخطوط الناقلة لـ30 عملية استهداف"، مبينا ان "الهجمات طالت حتى ملاكات الوزارة، حيث تعرضوا إلى عمليات قنص وحرق عجلات تخصصية بمحافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى".

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