محلل سياسي: اذا اردنا النهوض العربي يجب ان نبحث عن الاستقرار الامني في المنطقة

2021/06/27 | 23:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكتاب والمحلل السياسي، بسام الحموش، اليوم الاحد، اذا اردنا النهوض العربي يجب ان نبحث عن الاستقرار الامني في المنطقة، لافتا الي ان حزب البعث من الاحزاب المعارضة في الاردن.وقال الحموش في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، “نريد ان نبني علاقات يستفيد منها العراق والاردن، و يشترك الاردن والعراق في تضررهما […]

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