انتخابات نقابة المهندسين في لبنان..

2021/06/27 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منيت أحزاب السلطة في لبنان بالهزيمة في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، التي نظمت الأحد، أمام مرشحين محسوبين على ما يسمى "قوى 17 تشرين" التي تقود التظاهرات الاحتجاجية منذ عام 2019.

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