جين هيرشفيلد: في اليوم الخامس - عادل صالح الزبيدي

2021/06/28 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي شاعرة ومترجمة وكاتبة مقالات أميركية من مواليد مدينة نيويورك لعام 1953.



تلقت تعليمها في جامعة برنستون.



نشرت سبع مجموعات شعرية نالت او رشحت لجوائز مرموقة عديدة.



عملت بالتدريس في جامعات عديدة وشاركت في برامج عديدة لتدريس الكتابة الإبداعية وفي مهرجانات ونشاطات كثيرة داخل وخارج الولايات المتحدة، وشغلت منصب مستشارة أكاديمية الشعراء الأميركيين خلال 2012-2017.



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