الإسلام السّياسي وُلِدَ لِوقف تحديث الدّولة - عزالدين بوغانمي

2021/06/28 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_بوغانمي عندما نتحدث عن جذور التيار الإسلامي السياسي، غالبا ما يعود الدّارسون إلى العشرينيات من القرن الماضي حيث ظهرت جمعيّتيْ "الشبان المسلمين" و"الإخوان المسلمين" في مصر.



وبعضهم يستدعي الأثر الذي تركه المثقفون الإصلاحيون، مثل الأفغاني وعبده ورشيد رضا وغيرهم.



والحقيقة أن هنالك بداية أبعد قليلاً، يجري عادة تجاهلها، رغم أنه من الصّعب تتبّع مسار مأزق الإسلام السياسي وغربته على العصر دون أخذها في الاعتبار.< ......





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