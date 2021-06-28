2021/06/28 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جابر_حسين --------------------------------------(ها هي الساعة قد أزفت الموسيقي تستطيع والكلمة تستطيع والساعد يعلو يعلو...



نريدها أن تأتي الصورة: الحقيقة عما حدث.



بدأ المطر يسقط، والأحمر يعلو...



يعلو ويعلو والقاتل يغسل يديه من البئر ويسقط في الهاوية)...



-ج.ح.



- 1: سعدي يوسف كان الوقت حزينا في المشهد الشعري العربي، هذا ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في رحيل سعدي ولميس، هل تكف مغامرات وتجاريب الشعر؟ - جابر حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في رحيل سعدي ولميس، هل تكف مغامرات وتجاريب الشعر؟ - جابر حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).