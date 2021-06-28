بلجيكا وبمواجهة صعبة تتجاوز البرتغال بهدف نظيف

2021/06/28 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوز المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي بهدف نظيف ضمن مباريات الدور 16 ببطولة أمم أوربا 2020 على أديم ملعب لاكارتوخا.

سجل هدف الفوز لبلجيكا ثورغان هازارد بالدقيقة 42 وحافظ البلجيكيين على نظافة شباكهم في الشوط الثاني و استطاعوا ان يخرجوا فائزين على خصم صعب.وسيلتقي المنتخب البلجيكي بربع النهائي الطليان بمواجهة نارية ستكون الجماهير بانتظارها بشغف.

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