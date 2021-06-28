صحة النجف تحذر من تصاعد وتيرة وفيات كورونا والحالات

2021/06/28 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، من ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات والحالات الخطرة الناجمة عن فيروس كورونا، لافتة الآ أن الوجة الثالثة للوباء جاءت مبكرة لعدة أسباب.

وقال باسم صحة النجف سالم الحميداوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الإصابات والوفيات زادت بشكل ملحوظ منذ أسبوع كما أن عدد الحالات الخطرة والحرجة الموجودة داخل المؤسسات الصحية ارتفعت هي الأخرى".

وأضاف الحميداوي، أن "دائرة الصحة ومنذ أسبوع كثفت جهودها لغرض استيعاب أكثر عدد من المصابين".

وتابع الحميداوي، "كنا نعتقد أن الموجة الخطرة ستكون في فصل الشتاء، لكنها جاءت مبكرة بسبب عدم التزام المواطنين وعدم اقبالهم على أخذ اللقاح بالرغم من كل التسهيلات التي تقدمها دوائر الصحة للمواطنين".

وأكد، أن "الإقبال على اللقاح ضعيف جداً تزامنا مع عودة التجمعات البشرية والمناسبات الإجتماعية وترك الكمامات وعدم الإلتزام بأي إجراءات أو ارشادات توصي بها وزارة الصحة".

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