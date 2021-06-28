ضبط مذخر وهمي للأدوية وسط بعقوبة

2021/06/28 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاحد، عن ضبط مذخر وهمي للأدوية في منطقة المفرق وسط بعقوبة.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "ضبط المذخر تم خلال عملية مشتركة مع الامن الوطني، في منطقة المفرق في بعقوبة، حيث تم تنفيذها من قبل الفرق التفتيشية بقسم التفتيش والشكاوى ".

من جهته أكد مدير قسم التفتيش والشكاوى حسام عبد العزيز التميمي لـ (بغداد اليوم)، ان "الحملة هي الأولى من نوعها في المحافظة وأسفرت عن مصادرة ٦ اطنان من الأدوية"، لافتا إلى أن "صحة ديالى تواصل حملاتها التفتيشية للقضاء على ظاهرة الصيدليات الوهمية في المحافظة".

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