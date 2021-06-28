2021/06/28 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا تقصي البرتغال من منافسات يورو ٢٠٢٠) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا تقصي البرتغال من منافسات يورو ٢٠٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).