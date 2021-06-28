اندلاع حريق في سوق بعقوبة الكبير

2021/06/28 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اندلع حريق في سوق بعقوبة الكبير في محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان حريقا اندلع في سوق بعقوبة الكبير حيث التهمت النيران / 6 / محالات تجارية لبيع الالبسة والهدايا .واضاف ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الموقف واخماد النيران قبل انتقالها الى المحال المجاورة الاخرى ./انتهى

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