الكناني: الاتفاقية الثلاثية ليس فيها اي جدوى اقتصادية للعراق

2021/06/28 | 00:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد حسين الكناني، عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، اليوم الاحد، ان الاتفاقية الثلاثية ليس فيها اي جدوى اقتصادية للعراق، موضحا ان هناك غرض سياسي للضغط على العراق لترك اتفاقية الصين.وقال الكناني، في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، “عندما اشتعل الارهاب لم تقدم مصر ولا الاردن اي شيء للعراق، و اجتماعات حزب […]

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