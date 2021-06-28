بلجيكا تقصي البرتغال وتتأهل لربع نهائي أمم أوروبا

2021/06/28 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعلحقت بلجيكا بركب المتأهلين إلى ربع نهائي اليورو، وذلك بعد إطاحتها بحامل اللقب البرتغال بالتغلب عليها بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب لا كارتوخا، مساء الأحد، ضمن لقاءات دور الـ16.وسجل هدف بلجيكا الوحيد ثورجان هازارد في الدقيقة (42)، لتضرب بالتالي موعدًا مع إيطاليا في ربع النهائي، في المباراة التي ستقام في ميونيخ يوم 2 تموز المقبل.

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