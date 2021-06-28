الخارجية النيابية تؤشر لـ NRT إلى قضية هامة في القمة الثلاثية

2021/06/28 | 00:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، إن القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد، دليل على عودة العراق إلى عمقه العربي والدولي.

وأكد عضو اللجنة رامي السكيني، لـ NRT عربية، (27 حزيران 2021) أن "الحكومة العراقية مطالبة أمام الرأي العام بتفعيل مذكرات التفاهم مع الدول المشاركة في القمة الثلاثية، وأن تسعى لأن تكون بغداد جاذبة للتعاون الاقليمي والدولي".

واضاف السكيني، "العراق ثروة نفطية وعلى الحكومة استغلالها بصورة صحيحة من خلال إنعاش ملف التعاون مع الدول المستثمرة في البلاد وفتح التبادل التجاري من خلال الوسط الناقل وهو الاردن".

وشدد، على ضرورة "تفعيل مذكرات التفاهم المصوت عليها داخل مجلس النواب العراقي، بعد دراسات مستفيضة من قبل الحكومة التنفيذية".

HJH

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