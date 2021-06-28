2021/06/28 | 00:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الناطق باسم حركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، الاحد، ان استعراض الحشد بعث برسالة بانه يمثل العراق فقط، لافتا الى ان هناك داعش سياسي يعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص الحشد.وقال السعدي، في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، “نبارك لكل احرار العراق ذكرى تأسيس الحشد الشعبي المقدس”، مبينا ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصائب اهل الحق: هناك داعش سياسي يعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص الحشد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصائب اهل الحق: هناك داعش سياسي يعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).