"أضرار جسيمة".. استهداف محطة طاقة عراقية بالصواريخ

2021/06/28 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، استهداف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا

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