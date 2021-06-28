خطاب العبيد ونقيض العلم! - طلال الربيعي

2021/06/28 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي علق مشكورا الاخ العزيز بارباروسا آكيم على مقالتي -الدماغ الثاني وعداء تشوميسكي للشيوعية!-https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723119 واجابتي على تعليقه طويلة بعض الشيء, ولذا انشرها كمقالة.



مقالتي تخص فقط جزءا من التعليق, لان معالجة أفكار التعليق الأخرى ستأخذ حيزا اكبر بك ......





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