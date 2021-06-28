2021/06/28 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬–‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اختتمت‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬قمّة‭ ‬ثلاثية‭ ‬استغرقت‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬حضرها،‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬والملك‭ ‬الأردني،و‭ ‬ركّزت‭ ‬مناقشاتها‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والأمني‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬وفي‭ ‬ملفات‭ ‬إقليمية،‭ ‬فيما‭ ‬يسعى‭ ‬العراق‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬لاسيما‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة بغداد:توافق حول سوريا وليبيا واليمن ورسالتان الى اثيوبيا واسرائيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة بغداد:توافق حول سوريا وليبيا واليمن ورسالتان الى اثيوبيا واسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).