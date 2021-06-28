العامل الأخطر بعد قمة بغداد

2021/06/28 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قمة‭ ‬بغداد،‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬التسلسل‭ ‬الرابع‭ ‬للتنسيقات‭ ‬الثلاثية‭ ‬المشتركة‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬السنة،‭ ‬لكن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬كان‭ ‬الأهم،‭ ‬كونه‭ ‬يتوافر‭ ‬على‭ ‬صيغ‭ ‬تنفيذية‭ ‬للخطط‭ ‬والتفاهمات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بقاء‭ ‬هامش‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬تخص‭ ‬أطرافاً‭ ‬أخرى‭ ‬ولها‭ ‬نهايات‭ ‬مفتوحة،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لجهة‭ ‬البت‭ ‬بها،‭ ‬لصلتها‭ ‬بقضايا‭ ‬الإقليم‭ ‬والساحة‭ ‬الدولية‭.[…]

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