عبدالله الثاني يشيد بالتنسيق الثلاثي لمواجهة أزمات المنطقة

2021/06/28 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بغداد‭ ‬الثلاثية‭ ‬حرص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬التنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬المكثف‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬وكذلك‭ ‬تطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مردوده‭ ‬الهام‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬واستقرارهما‭ ‬وازدهارهما،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬ومحورية‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ […]

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