السعودية تعلن اعتراض صاروخين وطائرتين مفخختين

2021/06/28 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن، الأحد، صاروخين باليستيين وتمدير طائرتين بدون طيار أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة.

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