الحلبوسي والسيد الحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي والاستحقاق الانتخابي

2021/06/28 | 01:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم بمكتبه اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب السيد الحكيم تلقت "الصباح" نسخة منه، فان الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والاستحقاق الانتخابي المقبل، إضافة إلى دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

واكد السيد الحكيم خلال اللقاء، أهمية الاستعداد للانتخابات، والتنافس على أساس البرامج والرؤى التي من شأنها أن تغير من الواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد، مبينا ضرورة أن يأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة والتشريع واستكمال القوانين المعطلة، وأهمية ان تكون الاولوية للقوانين ذات التماس المباشر مع هموم وإحتياج المواطن.

كما شدد الجانبان على المعادلة العراقية والقرار العراقي والإنطلاق من المصلحة الوطنية في تحديد مسارات المرحلة المقبلة.

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