أمم أوروبا: بلجيكا تضرب موعداً نارياً مع إيطاليا والتشيك تطيح بمنتخب الطواحين

2021/06/28 | 01:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جرد المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس أوروبا بكرة القدم، الأحد، بعدما تغلب عليه 1-صفر على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية الإسبانية في قمة الدور ثمن النهائي.

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وتدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ثورغان هازارد، الشقيق الأصغر لإدين لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

وتلتقي بلجيكا التي حققت فوزها الرابع تواليا، في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ مع منتخب إيطاليا، في قمة نارية هي الأخرى.

وفي مباراة سبقتها، فازت جمهورية التشيك 2- صفر على هولندا لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وسجل توماش هوليش الهدف الأول في الدقيقة 68 بضربة رأس، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني بتسديدة أرضية قبل عشر دقائق من النهاية.

وتأثرت هولندا بطرد ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك إلى دور الثمانية ليواجه المنتخب الدنماركي في الثالث من تموز/يوليو المقبل بالعاصمة الآذرية باكو.

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